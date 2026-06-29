Rallylegend 2026 si annuncia già come un'edizione record: iscrizioni aperte fino al 10 settembre

Rallylegend 2026 si annuncia già come un'edizione record. La 24ª edizione della manifestazione sammarinese, in programma dall'8 all'11 ottobre, ha aperto le iscrizioni per gli equipaggi fino al 10 settembre e registra già quasi il doppio delle vendite online rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il programma prevede undici prove speciali per 72,96 chilometri cronometrati distribuiti su tre giorni di gara, con tracciati iconici come I Laghi, Chiesanuova, San Marino, Le Tane, La Casa, The Legend e Piandavello.

Ma il piatto forte sarà il quarantesimo anniversario del Gruppo B, con una concentrazione di vetture leggendarie che gli organizzatori definiscono irripetibile: alcune correranno nelle prove speciali, altre saranno esposte al village per il pubblico. Clou dell'edizione il Memorial Bettega, domenica 11 ottobre: il format che ha incantato per anni il pubblico del Motorshow di Bologna torna su un adattamento del tracciato "The Legend" con dodici vetture suddivise in tre categorie — WRC, Gruppo B e Classic — in un formato semifinali e finali con partenza invertita.

"Il Memorial Bettega porterà dentro una prova storica come The Legend uno spettacolo che mancava da quarant'anni", sottolinea l'organizzatore Vito Piarulli, che aggiunge: "Sulla sicurezza non vogliamo lasciare nulla al caso." Per questo l'organizzazione ha potenziato il sistema di controllo con droni, telecamere fisse e mobili e una control room dedicata.

Il venerdì sera passa da due a tre prove speciali con il ritorno della prova dei Laghi. "Questo aiuterà a diluire la concentrazione degli spettatori in modo molto più efficace", spiega l'organizzatore Paolo Valli. "Le zone più critiche verranno presidiate con larghissimo anticipo, e cercheremo di dare più informazioni possibili attraverso tutti i canali di comunicazione."







