Rallylegend 2026, svelati i 150 ammessi: Sordo, Sesks e Gryazin tra i big

Sono 150 le vetture ammesse alla 24^ edizione di Rallylegend, selezionate tra le numerose richieste arrivate da tutto il mondo. L’elenco definitivo degli iscritti sarà pubblicato prossimamente, ma il quadro annunciato dagli organizzatori conferma una partecipazione internazionale di primo piano. Il numero delle vetture in gara è stato ridotto rispetto alle 185 della scorsa edizione, scelta prevista dal regolamento e motivata dalla volontà di garantire “una gestione più fluida della gara e con la sicurezza sempre al primo posto”.

Considerando anche le auto del Memorial Bettega e le ulteriori Gruppo B impegnate nelle celebrazioni per il quarantennale della categoria, il parco complessivo salirà a circa 170-175 vetture. Tra le presenze di maggior rilievo figurano tre team ufficiali del Mondiale Rally: Ford, Hyundai e Lancia. Dani Sordo sarà al volante della Hyundai i20 N Rally1, con Patricia Saiz, mentre Martiņš Sesks guiderà la Ford Puma Rally1 di M-Sport. Nicolay Gryazin porterà invece in gara la Lancia Ypsilon Rally2 di Lancia Corse HF. Sordo e Sesks parteciperanno da giovedì a sabato alla categoria Legend Stars, dedicata allo spettacolo, per poi prendere parte domenica al Memorial Bettega.

Lancia Corse HF schiererà inoltre una seconda Ypsilon Rally2 affidata a Rachele Somaschini. Ampio spazio sarà riservato al Gruppo B Tribute, con 25 vetture complessive per celebrare i quarant’anni della categoria: sedici saranno in gara e nove in esposizione. Tra i protagonisti annunciati Stig Blomqvist, Markku Alen e Miki Biasion. Presente anche Giorgio Mela, indicato dagli organizzatori tra gli “specialisti del traverso infinito”, con la Audi S1 E2 Pikes Peak. Tornano inoltre a Rallylegend Armin Schwarz, Gustavo Trelles, “Tony” Fassina, Piero Longhi e diversi protagonisti dell’edizione 2025. Il Memorial Bettega vedrà in azione 16 vetture, con il Trofeo Gruppo A che riunirà tra gli altri Piero Liatti, Andrea Aghini, Andrea Navarra e Franco Cunico.



Paolo Valli, organizzatore Rallylegend: “Quello che vediamo in questo elenco è un livello altissimo, tra i migliori di sempre. Avevamo deciso subito dopo l'edizione 2025 di ridurre i numeri per mettere la sicurezza sempre al primo posto, e questa scelta ci permette oggi di gestire al meglio ogni aspetto delle prove speciali, insieme ad altri interventi e precauzioni che serviranno ad aumentare sempre più i controlli e la sicurezza.”

Vito Piarulli, organizzatore Rallylegend: “Quello che vediamo in questo elenco è un livello altissimo, tra i migliori di sempre. Avevamo deciso al termine della scorsa edizione di ridurre il numero dei partecipanti dell'edizione 2026: una scelta che ci permette di mettere la sicurezza sempre al primo posto e di poter contare su una gestione più fluida della gara, evitando fastidiosi ritardi”.







