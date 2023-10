RALLYLEGEND RallyLegend: al via l'edizione numero 21 Su San Marino Rtv l'appuntamento è alle 17.30 con RallyLegend Live

RallyLegend: al via l'edizione numero 21.

Parte oggi l'edizione numero 21 del RallyLegend San Marino. Alle gare sono iscritti centottanta equipaggi provenienti da diverse nazioni, anche extra europee. Fra questi saranno 14 gli equipaggi sammarinesi, a cui se ne sommano altri 10 in formazioni miste. Oggi si parte con la conferenza stampa dei piloti in programma alle 14.00 sul palco partenze del Village: presenti alcuni dei protagonisti come Dani Sordo, Toni Cairoli e Jari- Matti Latvala.

Questa sera delle 20.30 la Sprint Legend Race. Su San Marino Rtv l'appuntamento è alle 17.30 con Rally Legend Live: in diretta da Serravalle immagini e interviste ai protagonisti.

