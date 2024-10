RALLY RallyLegend alla 22ª edizione: show già in conferenza stampa Alla conferenza stampa presenti campioni del passato e del presente come Blomqvist, Biasion, Merzario e Fourmaux. Questa sera alle 20.30 è in programma la prova spettacolo "Sprint Legend Race".

Le incerte condizioni meteo hanno spostato la conferenza stampa di RallyLegend all'interno – e non al palco partenze, come tradizione – ma non è comunque mancato il consueto fascino. La kermesse motoristica sammarinese ha aperto i propri battenti per la 22^ edizione, che si prevede da “record” con le migliaia di appassionati che hanno già affollato le strade del Titano.

Oltre agli organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli era presente il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. Assente il Segretario per lo Sport Rossano Fabbri, in Portogallo per impegni istituzionali. Poi spazio ai piloti, campioni del passato e del presente. A partire da Stig Blomqvist, che proprio al Legend celebrerà il 40° anniversario dal titolo mondiale con Audi, e Arturo Merzario passando per il due volte iridato Miki Biasion che ormai, come da lui stesso definito, “fa parte dell'arredamento”.

"I ragazzi negli anni hanno saputo creare oltre ad una manifestazione, un vero e proprio evento a livello internazionale. Per uno romantico come me è nostalgico vedere le macchine che hanno fatto la storia di questa specialità, è sempre un'emozione incredibile. Poi qui ho sempre l'opportunità di guidare qualche macchina con cui ho vinto in passato, quindi è un'opportunità in più per divertirmi e far divertire" - ha detto Miki Biasion.



Uno dei più attesi sarà sicuramente Adrien Fourmaux: il transalpino, che a San Marino guiderà la “sua” Ford Puma con cui ha già conquistato 3 podi nel mondiale WRC, torna a distanza di 4 anni. I fan potranno ammirare da vicino le prodezze di uno dei piloti più rinomati del panorama internazionale.

"Guardando in giro per il mondo" - ha detto Fourmaux - "ci sono tanti eventi ma RallyLegend è unico. Se sei un appassionato di rally, San Marino è il posto giusto per venire. Ci sono vetture splendide di tutte le epoche, per me è veramente un gran piacere essere qui". Presentate le celebrazioni e snocciolati i numeri di questo RallyLegend, con il direttore di gara Gianluca Marotta e il coordinatore Mauro Zambelli: oltre 180 equipaggi al via con l'impiego di ben 750 commissari di gara. In Italia, un numero più alto di questo lo si trova solo nella prova mondiale. Testimonianza di un evento di risonanza planetaria: questa sera il primo assaggio con la “Sprint Legend Race” alle 20.30.

Nel servizio le interviste a Miki Biasion (campione del mondo 1988-1989) e Adrien Fourmaux (pilota Ford Puma)

