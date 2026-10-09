RALLY RallyLegend, Biasion: "Sono stato tra gli ideatori del Memorial Bettega. Gruppo B? A quel tempo noi piloti pensavamo solo alla velocità..."

Sempre presente a RallyLegend il due volte campione del mondo Miki Biasion, tra gli ideatori del Memorial Bettega e grande protagonista con le Gruppo B, di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario:

"Rallylegend fa parte della mia storia anche agonistica e la stessa vale per il Bettega. L'ho fatto già dalla prima edizione, forse devo dire che il Bettega è nato da un'idea mia e di Tiziano Siviero con gli organizzatori del MotorShow. L'ho fatto tante volte, l'ho vinto tante volte, ho fatto delle sfide indimenticabili, soprattutto anche quella con Markku Alén con il gruppo B dove ho fatto la finalissima senza una porta di una macchina e quindi tutta la gente mi vedeva guidare, quindi abbiamo fatto veramente quello che si dice spettacolo".

C'è il memorial Bettega, c'è il 40esimo anniversario del gruppo B con cui tu hai corso, è stato protagonista, è un edizionato tutto tondo per te.

"Diciamo che faccio parte dei piloti che hanno avuto la fortuna di aver corso tutti gli anni dei gruppi B e di aver vinto col gruppo B la mia prima gara mondiale e aver fatto parecchi podi, quindi so cos'erano i gruppi B. Noi piloti pensavamo solo ad avere potenza, pensavamo ad andare più forte degli altri compagni di squadra, però quelle vetture effettivamente erano progettate più per la prestazione che per la sicurezza. Sono stato protagonista come primo arrivato sul luogo di brutti incidenti dove ho perso dei compagni di squadra, il gruppo B ha segnato anche molto la mia parte di affetto per i compagni di squadra, per le corse, però sappiamo che noi piloti dobbiamo sempre reagire e il giorno dopo un incidente si deve rimontare in macchina e si deve andare più forte di prima, quindi essere qui dopo 40 anni ancora con un mio compagno di squadra a raccontare queste cose è un bel risultato anche".



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