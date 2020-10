RallyLegend, Biasion: "Stratos regina della mia infanzia, bellissima opportunità"

Le interviste a Miki Biasion e Fabrizia Pons

Questa sera al via le prime prove speciali di RallyLegend con "I Laghi" e "Faetano-Piandavello" da ripetere per due volte in notturna, inframezzate dall'affascinante riordino delle vetture sul Pianello. Saranno grandi protagonisti della gara Miki Biasion e Fabrizia Pons, storica navigatrice del finlandese Ari Vatanen. Nel video le interviste.