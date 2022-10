20° EDIZIONE RallyLegend: campioni del mondo e personalità nella conferenza stampa Si è aperta ufficialmente la 20ª edizione di RallyLegend. Con i Segretari di Stato Lonfernini e Pedini Amati presenti anche i grandi nomi del rally, passato e presente: Alen, Biasion, Latvala e il neo-campione WRC Kalle Rovanpera.

Sul palco partenze di RallyLegend, per la conferenza stampa di apertura, c’è tutto: il passato con Markku Alen, Kivimaki e Miki Biasion, il presente con il neo-campione del mondo WRC Kalle Rovanpera e il team principal Toyota Jari-Matti Latvala ma anche il futuro perché una manifestazione così non muore mai, come dichiarato anche dai Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Federico Pedini Amati. RallyLegend festeggia il ventennale con un’edizione già da record: al Village c’è il pieno di appassionati, di vetture, di nomi. Sul Titano è atteso il boom con tifosi provenienti da tutto il mondo per ammirare le auto che hanno fatto la storia di questo sport. E guidate da chi, del rally, se ne intende: come detto, Miki Biasion - due volte iridato - che torna sulla Lancia 037 così come il finlandese Markku Alen.

La penisola scandinava è storicamente terra di campioni e a San Marino gli organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli sono riusciti a portare il nome che, al momento, è sulla bocca di tutti: Kalle Rovanpera, il più giovane pilota di sempre a vincere un Mondiale WRC. Con lui Jari-Matti Latvala che si è ritrovato, in Toyota, uno dei talenti più cristallini mai nati ma tornato sul Titano per mettersi nuovamente tuta e casco. I due sono stati la punta di diamante della conferenza stampa che ha aperto ufficialmente il RallyLegend, atto 20. E che proseguirà questa sera con una novità assoluta: la Eberhard Time Challenge, una prova spettacolo da 3.5km con tutti gli iscritti protagonisti. Fin da subito quindi derapate, alta velocità e show: la presentazione è stato un primo antipasto, ora si inizia a far sul serio.

