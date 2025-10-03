RALLYLEGEND Rallylegend, che show sulla "Sprint Legend Race"! La prova spettacolo è stata letteralmente presa d'assalto dagli appassionati che hanno potuto ammirare le prime evoluzioni di questa edizione n.23. Nelle 3 categorie miglior tempi per Senra Carreira (WRC), Stefano Rosati (Historic) e "Il Valli" (Classic).

Quasi 3km di pura adrenalina. L'antipasto di Rallylegend non ha tradito le aspettative: sono stati già in migliaia gli appassionati che hanno preso d'assalto le strade della “Sprint Legend Race”, la prova spettacolo che ha chiuso la giornata inaugurale e ha ufficialmente acceso i motori di questa edizione numero 23. La speciale delle “rotonde” ha visto prima i passaggi delle “Legend Stars”, gli apripista che hanno infiammato il pubblico a suon di rombi e derapate. Emozionante il passaggio di Gigi Galli che, navigato da Alex Gelsomino, ha riportato sul Titano la splendida Ford Fiesta di Ken Block. Lo statunitense, scomparso nel 2023 e grande amico di Rallylegend, è stato ricordato nella maniera migliore, facendo “fumare” le gomme. Curiosità e attesa anche per il passaggio del due volte campione del mondo Kalle Rovanpera, prima della gara.

La “Sprint Legend Race” - come da qualche anno a questa parte – ha regalato abbuoni ai primi delle 3 categorie. Tra le WRC la spunta lo spagnolo Senra Carreira sulla Hyundai i20, seguito da Luca Pedersoli e dallo svizzero Mirko Puricelli. Ottima quarta posizione per il sammarinese Davide Simoncini, in top ten anche Danilo Tomassini sesto assoluto. Tra le Historic è un dominio dei piloti di casa con il miglior tempo dell'intramontabile Stefano Rosati – con la storica Talbot Lotus - e il terzo posto di Enrico Ercolani Volta su BMW 320. Infine, la categoria Classic: davanti a tutti c'è “Il Valli” con la BMW M3, a seguire un altro alfiere del Titano come Marcello Colombini. Sul gradino più basso del podio il francese Francois Delecour. Da questa sera si inizia a far sul serio con le prime due prove speciali: alle 19.59 la “Chiesanuova”, alle 20.38 la “San Marino”.

