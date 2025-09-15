Rallylegend: ci saranno anche Alen, Kivimaki, Biasion e Blomqvist

La sua carriera di pilota si è conclusa ormai da quasi venticinque anni, ma Markku Alen rimane un campione ancora amatissimo dalle vecchie e giovani generazioni di appassionati. Una carriera e tanti successi conseguiti principalmente con vetture del gruppo Fiat-Lancia, con l’inseparabile “Kikki” Kivimaki a fianco, Alen è ricordato come pilota velocissimo, spiccata simpatia e quel linguaggio particolare, definito “alenese”, caratteristiche che lo hanno reso indimenticabile. Alen è legato a Rallylegend fine dalle primissime edizioni, è tornato più volte e quest’anno sarà di nuovo nella Repubblica di San Marino, per la gioia dei tanti fans che ancora lo ammirano. Anche Miki Biasion è di casa a Rallylegend. Il popolare due volte campione mondiale rally è anche ambasciatore dell’evento sammarinese e nei giorni “sammarinesi” si mette a disposizione dei tanti suoi appassionati. Di certo delizierà il pubblico con la Lancia 037 ma, come sempre, non mancheranno le sorprese. Nonostante provenga dalla fredda Svezia, Stig Blomqvist, campione del mondo rally 1984, si scalderà e infiammerà alla grande anche il pubblico a Rallylegend, non risparmiando numeri di acrobazia e controsterzi con la abbondante cavalleria della sempre affascinante Audi Quattro S1, che sarà una delle più ammirate tra le Legend Stars. Per Alen, Kivimaki, Biasion (e di sicuro farà una capatina anche Blomqvist) il richiamo poi dello special event “Seventies”, anni in cui hanno iniziato le loro strepitose carriere, sono stati irresistibili. E saranno lì a raccontare quegli anni favolosi.







