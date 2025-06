Rallylegend: ecco il format 2025

Il 23° Rallylegend si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 nella Repubblica di San Marino, che si conferma location ideale per un evento rallystico unico nel suo genere. L’organizzazione è già all’opera per offrire un’edizione memorabile. Le iscrizioni apriranno il 16 giugno e chiuderanno il 10 settembre. Ammesse le categorie Historic, Classic, WRC e Legend Stars, queste ultime a puro scopo spettacolare, senza cronometro. Il programma si apre giovedì 2 ottobre con lo shakedown e la Sprint Legend Race serale. Venerdì 3 è prevista la tappa in notturna con le prove “Chiesanuova” e “San Marino”, seguita dal riordinamento nel centro storico. Sabato 4 si correranno cinque speciali, tra cui due passaggi su “Piandavello”, “La Casa” e uno su “The Legend”. Domenica 5 la conclusione con “Le Tane” e un altro passaggio su “The Legend”, prima della cerimonia finale al Rally Village. Novità per la PS “The Legend”, che sarà percorsa quattro volte complessive (due sabato, due domenica) anziché tre in un’unica giornata. L’obiettivo è offrire maggiore spazio alle attività collaterali: esibizioni, parate a tema e la partecipazione di grandi nomi del rally. Programma completo, cartine e biglietti sono già disponibili su www.rallylegend.com.