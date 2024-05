RallyLegend: ecco il percorso 2024. Tra le novità anche la Dakar

È già a pieno regime la macchina organizzativa di Rallylegend 2024, edizione numero 22 per gli appassionati dei rally di ieri e di oggi. L’appuntamento è fissato per i quattro giorni da giovedì 10 ottobre a domenica 20, per un Rallylegend che quest’anno ha scelto di tornare interamente entro i confini della Repubblica di San Marino, proponendo un percorso ricco di novità.

Al già annunciato “40° Stig Blomqvist Tribute 1984 Rally Championship – Audi Quattro Trilogy”, si aggiunge un altro Special Event: “LegenDakar”, un grande tributo alla gara-mito “Dakar”. Dal 1°maggio, intanto, sono già in prevendita i biglietti on-line. Le iscrizioni a Rallylegend 2024 apriranno lunedì 1° luglio, per chiudersi sabato 14 settembre.

Il Percorso: sarà “Sprint Legend Race”, nella serata di giovedì 10 ottobre, ad aprire le danze di Rallylegend 2024. La prima sfida con il cronometro scatterà alle ore 20.30. Tappa in notturna, come tradizione, venerdì 11, con partenza alle ore 19.30 e con la novità di tre prove speciali in linea, iniziando con “I Laghi”, seguita da “Chiesanuova” e dalla “San Marino”. Sabato 12 ottobre, invece, lo start verrà dato alle ore 13.00, con sei prove speciali in programma (tre da ripetere) “Piandavello”, “La Casa” e la spettacolare “The Legend”. Novità per la tappa conclusiva di domenica 13 ottobre, che inizierà alle ore 10.30. Due i passaggi previsti sulla speciale “Le Tane”, ed uno sulla prova spettacolo “The Legend”. Ma la “The Legend”, dopo il passaggio dei concorrenti, rimarrà ancora in piena attività e sarà il teatro di un grande e spettacolare show, con l’esibizione e le parate, senza soluzione di continuità, dei campioni, dei “big” e degli ospiti presenti, con macchine di grande pregio e veri pezzi di storia da rally, insieme al gruppo delle “Legend Stars”.