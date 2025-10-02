RALLYLEGEND Rallylegend, Fabbri e Pedini Amati: "È l'evento sportivo più importante in territorio"

Alla conferenza stampa di Rallylegend presenti anche i Segretari di Stato, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati.

Il Segretario per lo Sport afferma: "Un evento che cresce ogni anno sempre più, un evento che quest'anno, nella sua 23^ edizione, vede oltre 200 equipaggi provenienti da 24 nazioni diverse. Sono 38 i piloti e navigatori di San Marino con 16 equipaggi interamente sanmarinesi, quindi un plauso particolare a tutti gli organizzatori. Mi sia concesso un plauso molto sentito e ulteriormente particolare a tutte le nostre forze dell'ordine, perché naturalmente questo evento sta portando sempre più gente in territorio, abbiamo dei numeri veramente mastodontici, oltre centomila persone"

Gli fa eco il Segretario per il Turismo: "Rally Legend, davvero, sono stati bravissimi Paolo e Vito in questi anni a elevare sempre di più il livello di questo bellissimo spettacolo che si compie in tutta la Repubblica di San Marino. Le polemiche le lasciamo sempre dietro la curva, come si suol dire, chiaramente abbiamo considerato tutte le situazioni di pericolo. Lasciateci dire per una volta a cuor leggero, godiamoci Rally Legend e anche chi ha fatto il rally più antico del mondo che è la Pechino Parigi. In realtà l'ho detto per un motivo, perché qua ci sono tutte le persone che a vario titolo hanno fatto parte del rally mondiale o dei vari rally mondiali, allora c'era anche la Repubblica di San Marino, mi sembrava bello dirlo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: