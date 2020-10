RALLYLEGEND RallyLegend: Fourmaux, Block, Bianchini e Battiato i vincitori Si è chiusa oggi la diciottesima edizione della kermesse motoristica più importante del Titano con le ultime prove speciali. Podio tutto sammarinese nelle Historic, successi per Fourmaux e Ken Block nel WRC e nelle Myth.

Cala il sipario sulla diciottesima edizione di RallyLegend. Una tra le più difficili, sin dalla sua nascita nel 2003, sia per il Covid che per lo spostamento di data. Calo di presenze e di iscritti ma sicuramente non di spettacolo ed entusiasmo. La manifestazione che racchiude in sé passato e presente del rally si è rivelata un gran successo, in grado di valorizzare al meglio il territorio e di consentire ancora una volta agli appassionati di vivere l'affascinante mondo delle quattro ruote a 360 gradi.

I protagonisti di RallyLegend non hanno tradito le attese: a partire dallo “special guest” per eccellenza, quel Ken Block che ha bissato il successo dello scorso anno nella categoria Myth. Il pilota californiano, guidato dal sempre presente Alex Gelsomino, ha piazzato la sua Ford Escort Cosworth davanti a tutti, in particolare prima della Subaru Impreza 555 di Carlo Boroli. Una lotta durata per tutte le 12 prove speciali in programma e che, alla fine, ha premiato la “Cossie” del numero 43. Doppietta per Ken Block, vittoria del “Legend Show” giovedì sera e di categoria. Sul terzo gradino del podio Renato Travaglia con la Ford Sierra Cosworth 4X4.

Autentico dominatore nelle WRC: Adrien Fourmaux ha stravinto a bordo della Ford Fiesta WRC Plus. Giovane talento francese, attualmente terzo nel WRC2, Fourmaux era alla prima esperienza con la “Plus” del marchio americano riuscendo comunque a portarsi a casa 10 di 12 speciali. Le altre due sono state vinte dalla Hyundai de “Il Valli” che ha conquistato il secondo posto davanti alla Fiesta WRC di Enrico Tottone. Quarto il vice-campione del mondo 1993 Francois Delecour a bordo della Alpine.

E i piloti sammarinesi? A loro va tutto il podio delle Historic. Più in alto di tutti c'è Marco Bianchini, bravo ad ottenere il massimo dalla sua Lancia 037 e a ripetersi dopo il trionfo di 3 Legend fa. Alle spalle Stefano Rosati sulla storica Talbot Lotus e Loris Baldacci a bordo della Posche 911 Carrera RS. Seconda edizione per le Heritage, dominata da Enzo Battiato su Lancia Fulvia HF del 1972.



