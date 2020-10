RALLYLEGEND RallyLegend, Fourmaux e Ken Block: "Vogliamo tornare il prossimo anno"

Tra i protagonisti più attesi della diciottesima edizione di RallyLegend il pilota francese - in orbita Ford - Adrien Fourmaux e la superstar statunitense Ken Block. Il primo ha vinto la categoria WRC, il secondo la Myth.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Sono molto felice di essere qui ed aver vinto la categoria con la Ford Fiesta WRC Plus, che guidavo per la prima volta. Onestamente ci siamo divertiti per tutto il weekend e spero di poter tornare il prossimo anno" - ha detto Fourmaux - "Ora come prossimi obiettivi c’è quello di tornare a correre nel mondiale e tornare a competere per il campionato. Ora siamo terzi ma ci piacerebbe essere primi o secondi. Si vedrà, la speranza per il prossimo anno è quella di guidare questa macchina".

"Nonostante il tempo e qualche problema meccanico ci siamo divertiti e siamo riusciti a vincere la categoria e a chiudere terzi assoluti. Come sempre RallyLegend è uno spettacolo, per macchine e appassionati. È stato un grande evento" - ha affermato Ken Block - "Io vorrei tornare a San Marino tutti gli anni, vedremo. Ogni volta che vengo mi diverto. I fan sono grandiosi, la competizione anche e le prove speciali sono molto divertenti. Si, spero di tornare.



I più letti della settimana: