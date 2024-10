RALLYLEGEND Rallylegend: Fourmaux, Romagna e Brusori in vetta dopo le prove in notturna

Terza giornata di gara a Rallylegend con le prove speciali in programma oggi pomeriggio a Piandavello, alla Casa e al circuito The Legend. Nella serata di ieri i primi stage in notturna ai Laghi, alla Chiesanuova e alla San Marino oltre al suggestivo passaggio delle vetture in Centro Storico con sosta in Piazza della Libertà. Nella categoria WRC comanda il francese Adrien Fourmaux con la Ford Puma, nelle Classic in testa Simone Romagna su Lancia Delta Integrale mentre tra le Historic c'è la Porsche 911 di Simone Brusori davanti a tutti.

