RALLYLEGEND Rallylegend, Gigi Galli: "Divertente, ma un appello al pubblico: stiamo attenti". Gelsomino: "Gara unica, per questo Ken Block veniva qui"

Standing ovation all'arrivo sul Pianello per Gigi Galli, con Alex Gelsomino alle note. I due sono tornati a Rallylegend anche per ricordare Ken Block.

Continua a dar spettacolo Gigi Galli, al volante della Citroen C3 WRC Plus: "Probabilmente dovresti chiedere un po' più all'esterno come sta andando, io da dentro mi sto divertendo, spero di riuscire a fare qualcosa che sia buono per questo pubblico spaziale. Ogni tanto mi piacerebbe vedere il pubblico un po' più composto, dico la verità, soprattutto nella fine prova qua, mamma mia, dobbiamo stare un po' attenti, però è ovvio che sia talmente tanta gente che... non ricordo un metro dalla prova di non aver visto gente, perciò mi immagino che... cosa volete che vi dica? Stiamo attenti, ecco. Un appello, per favore, che è bello tutta sta cosa, ma dobbiamo tenere in piedi il giochino"

Era già venuto a San Marino con Ken Block - scomparso nel 2023 - il "fido" navigatore Alex Gelsomino: "Il divertimento è incredibile, ovviamente Gigi era un eroe quando io salivo nei ranghi del rally, quindi è un onore essere con lui in macchina, sto imparando moltissimo, non ho molto il tempo di guardare, sono sul libro al 90% del tempo sulla prova. È una gara unica e questo me lo diceva anche Ken, ecco perché è venuto un paio di volte. E' una gara speciale, le prove sono belle quindi è un effetto che, guarda, ne vale farmi il viaggio dagli Stati Uniti fino a qui senza dubbio"



