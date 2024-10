Rallylegend: i Capitani Reggenti in visita al Village

Rallylegend: i Capitani Reggenti in visita al Village.

Il sabato di Rallylegend si é aperto con una delle prime uscite ufficiali dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi in visita al Village. Accompagnati dall’organizzatore Paolo Valli e con la presenza dei Segretari di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, per il Territorio Matteo Ciacci, per il Turismo Federico Pedini Amati e per il Lavoro Alessandro Bevitori, i Capi di Stato della Repubblica di San Marino hanno vissuto un’esperienza a 360 gradi prima ammirando le vetture al San Marino Stadium poi passando per la direzione gara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: