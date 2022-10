RALLY RallyLegend, i numeri della 20ª edizione: 80.000 presenze in 4 giorni Si è chiusa l'edizione numero 20 di RallyLegend che ha fatto segnare il record di spettatori: oltre 80000 tra Village e prove speciali. Numeri importanti per uno degli eventi sportivi più importanti che si svolgono interamente in territorio sammarinese.

I due anni di Covid avevano rallentato – ma non fermato – l'ascesa inarrestabile di RallyLegend, per quanto riguarda i numeri degli spettatori. Nel 2022, anno del ventennale, si è tornati al boom e forse anche meglio: per gli organizzatori si sono sforate, infatti, le 80000 presenze lungo i 4 giorni di evento. Se si pensa che la Repubblica di San Marino conta circa 34000 abitanti, beh è quasi il triplo. Appassionati che hanno affollato il Titano, dal Village allestito al Multieventi alle strade per le prove speciali. E lo spettacolo è stato degno di nota: non sono mancate vetture storiche, in particolar modo tutti i tipi di Lancia con la 037 – nell'anniversario dei 40 anni – a farla da padrone. E non sono mancati nemmeno i nomi, che hanno acceso le fantasie del pubblico. Anche in questo caso, c'è n'è uno che spicca sopra tutti: quello di Kalle Rovanpera che solo qualche settimana fa ha conquistato, con due gare d'anticipo, il suo primo titolo mondiale nel WRC. I tifosi hanno fatto sentire tutto l'affetto possibile al giovane fuoriclasse finlandese che ha ripagato in strada – con la Celica del team principal Toyota Jari-Matti Latvala – e fuori, concedendosi a selfie e autografi.

Ancora una volta, quindi, gli organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli hanno fatto centro: non è mai facile mantenere una manifestazione a standard così elevati per così tanto tempo. RallyLegend ce l'ha fatta, è arrivato ai suoi primi 20 anni e – c'è da starne certi – non ha intenzione di fermarsi. Sono tutti già all'opera per l'atto numero 21, nel 2023. Perché, alla fine, è già ripartito il countdown: manca meno di un anno al prossimo Legend.

