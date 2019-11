RallyLegend in udienza dai Capitani Reggenti

RallyLegend è stato l'evento dell'anno per la Repubblica di San Marino ed anche le istituzioni hanno voluto tributare il giusto riconoscimento a chi ha fatto si che la diciassettesima edizione della kermesse motoristica sia stata un vero e proprio successo. I Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni hanno ricevuto in udienza gli organizzatori ed i collaboratori di RallyLegend, svoltosi sul Titano dal 10 al 13 ottobre scorso. Dopo l'introduzione del Segretario di Stato agli Affari Interni Guerrino Zanotti, la parola è andata a Paolo Valli, “ideatore” assieme a Vito Piarulli della manifestazione che, quest'anno, ha toccato l'apice con il boom di presenze sulle strade della Repubblica.

“Le numerose espressioni di apprezzamento dimostrano quanto il RallyLegend, anno dopo anno, sia cresciuto sino a confermarsi tra gli appuntamenti sportivi di maggior richiamo e in grado di assicurare a San Marino la più ampia visibilità”. Questo il messaggio dei Capi di Stato che si sono congratulati per la perfetta riuscita dell'evento, anche grazie all'aiuto dei volontari e delle forze dell'ordine, rappresentate in udienza dai comandanti.





Nel servizio l'intervista a Paolo Valli, organizzatore di RallyLegend.