Esordio da dimenticare per Loris Capirossi a RallyLegend: il 3 volte iridato nel motomondiale tra 125 e 250 è andato a sbattere durante la prima prova speciale “San Marino”. Incidente fortunatamente senza conseguenze per Capirex ed il suo navigatore Giuliano Calzolari ma la Skoda Fabia R5 “griffata” con il 65 ha subito gravi danni. In dubbio la partenza di Capirossi per la seconda tappa.