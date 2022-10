RALLY Rallylegend: Kalle Rovanpera, il campione del mondo arriva a San Marino Mancano poco più di 10 giorni alla ventesima edizione di Rallylegend - in programma dal 13 al 16 ottobre - impreziosita dalla presenza del neo-campione del mondo WRC Kalle Rovanpera

Dalla Nuova Zelanda a San Marino il passo è breve per Kalle Rovanpera. Il neo-campione del mondo nel WRC è pronto ad infiammare il pubblico – numeroso, molto numeroso stando ai numeri – che invaderà il Titano dal 13 al 16 ottobre per la ventesima edizione di Rallylegend. Un colpaccio quello degli organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli che, già prima della conquista del titolo mondiale, avevano annunciato la presenza del giovane talento finlandese. La vittoria del titolo iridato ha creato ancora di più aspettative ed entusiasmo attorno ad un evento entrato già nella storia dei rally: sia per i nomi altisonanti del presente e del passato, sia per le vetture che si possono ammirare a San Marino e in pochi altri posti nel mondo. Per Rovanpera, il pilota più giovane di sempre a vincere un mondiale WRC, anche la possibilità di misurarsi con una macchina totalmente diversa dalla "Plus" di quest'anno. Il finnico infatti correrà sempre con una Toyota ma una Celica ST185 del 1991. Altre epoche, per un pilota nato addirittura nel nuovo millennio. Rovanpera, poi, sarà in buona compagnia: a partire dal padre ed ex pilota Harri - al volante di una Celica ST205 – per formare un binomio speciale. In più ci sarà anche Jari-Matti Latvala, team principal della Toyota, e di ritorno sul Titano con una Celica ST165 del 1987. E' quindi partito il conto alla rovescia per Rallylegend, atto 20. E, come se non bastasse, ora c'è anche il campione del mondo in carica.

