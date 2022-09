RALLY RallyLegend: Kankkunen torna sul Titano, c'è anche Harri Rovanpera

RallyLegend: Kankkunen torna sul Titano, c'è anche Harri Rovanpera.

Altri grandi nomi annunciati per la ventesima edizione di Rallylegend, in programma dal 13 al 16 ottobre. Molti di questi sono graditi ritorni come il finlandese quattro volte campione del mondo Juha Kankkunen, Gustavo Trelles, “Lucky” Battistolli, “Tony” Fassina e Federico Ormezzano. Presenti sul Titano anche il portoghese Rui Madeira ed Harri Rovanpera, ex pilota WRC e padre del baby-prodigio Kalle, già annunciato in precedenza. Al “Best Rallylegend Talk Show” - condotto dalla figlia di Colin McRae, Hollie – interverrà anche Malcolm Wilson, fondatore e manager del famoso team M-Sport.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: