RallyLegend: Ken block re dello "Show"

Per il secondo anno consecutivo Ken Block è il “re delle rotonde” a RallyLegend. Il pilota americano, a bordo della sua Ford Escort Cosworth “vitaminizzata”, si è aggiudicato ancora una volta il “Legend Show”, lo spettacolare evento sviluppatosi tra le due rotonde di Serravalle, nei pressi del Village. Una versione rivista e corretta rispetto a quella della scorsa edizione, anche se non è mancata adrenalina ed entusiasmo da parte del pubblico che ha “assalito”, con ordine e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la location. Come detto, è stato Ken Block - guidato dal fido navigatore Alex Gelsomino - a trionfare nell'antipasto della vera e propria gara, in partenza questa sera con le speciali de “I Laghi” e “Faetano”.

In questa specialità il funambolo statunitense ha pochi eguali anche se pure gli altri rivali non sono stati da meno. In particolare il giovane francese Adrien Formaux, pilota del WRC2 e per la prima volta al volante di una Ford Fiesta WRC “Plus”, e il beniamino del pubblico Paolo Diana con la Fiat 131 Racing “maggiorata”. Poco prima dello “Show” anche l'affascinante “Legend Parade” con tutti i grandi protagonisti della kermesse a sfilare sul palco partenze.



