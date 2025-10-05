RALLYLEGEND Rallylegend, l'Historic è un tripudio biancazzurro: le parole di Rosati, Zanotti, Mazza ed Ercolani Volta

Un successo che a Rallylegend mancava dal 2018 ed è tornato quest'anno con una super prestazione. Nelle Historic è un dominio del sammarinese Stefano Rosati: "Quest'anno è andata più che bene, non me l'aspettavo, la macchina è andata benissimo. Devo ringraziare l'officina, se non era per loro eravamo con i somarelli di Chiesanuova nel recinto, che ancora ridono perché abbiamo fatto lì un po' un'escursione ieri sera. Però bello tutto, la manifestazione, ci siamo divertiti perché lo scopo è quello, e poi se viene il risultato beh venga, ma non si cerca, non l'abbiamo mai cercato"

Ottima seconda posizione per Mirko Zanotti: "Sì, è stata una gara veramente emozionante, correre in casa con un pubblico così è una cosa meravigliosa. È stata una bella lotta, sì, ce l'abbiamo fatta, arrivati secondi, siamo molto contenti, soddisfatti"

Dopo aver conquistato il titolo tricolore nello Storico 2RM, è arrivata una terza posizione per Nemo Mazza con Andrea Ercolani Volta alle note: "Gradirei non parlare di me ma parlare di Andrea, mi ha accompagnato un po' per questa mia prima avventura, è stato bravissimo, proprio veramente capace, e adesso spero che a breve lo vediamo in qualche gara di campionato. Legend bellissimo, cosa dire, gran spettacolo, gente un po' pazza però ci sta, questa è la vita dei motori, no? E quello è"

Andrea, a sto punto dato che sei stato chiamato in causa, com'è ritrovarsi con Nemo alla guida? "Bello bello, mi sono divertito, è stata per me tutto nuovo, quindi una bella esperienza. Non lascio l'atletica però per il rally, per ora. Ancora ho promesso un paio d'anni di continuare, però nel mentre cerchiamo di fare anche altro".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: