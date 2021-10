RallyLegend: la pioggia non ferma i tifosi sul Pianello per il riordino

Il maltempo prosegue imperterrito e non grazia RallyLegend ma non ferma l'irrefrenabile voglia degli appassionati di vedere da vicino i piloti e le macchine che hanno fatto la storia del rally e – più in generale – dell'automobilismo. E allora quale miglior modo di ammirarle se non nel panorama più suggestivo della Repubblica: Piazza della Libertà, meglio conosciuta dai sammarinesi come Pianello, che si è trasformata per l'ennesima volta in un museo a cielo aperto per l'affascinante riordino. Un'occasione per i tifosi di scambiare due chiacchiere con i piloti e soprattutto di osservare nei minimi particolari le sfaccettature di ogni vettura. In Centro Storico ce n'erano di tutti i gusti: dalle “Heritage” degli anni '70 alle WRC, in particolare la Hyundai i20 Plus di Miki Biasion tra i più acclamati.









Non sono mancati applausi anche per Gianfranco Cunico – pluricampione italiano – al volante di una bellissima Subaru Impreza che fu del mitico Petter Solberg e di Craig Breen, pilota irlandese che dal prossimo anno sarà ufficiale Ford nel Mondiale Rally e che qua a San Marino si è presentato con una World Rally Car degli anni '90, in particolare una Ford Escort. La Statua della Libertà ed il Palazzo Pubblico hanno fatto il resto, creando un'atmosfera unica al mondo come solo RallyLegend sa fare.