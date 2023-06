RALLY RallyLegend: la prova speciale del venerdì sera al Misano World Circuit

C'è una grande novità in vista della 21^ edizione di RallyLegend, in programma dal 12 al 15 ottobre. Prima la prova spettacolo delle “rotonde” in notturna del giovedì – destinata a far classifica per il rally, fin da subito – poi la speciale del venerdì sera (13 ottobre) che si svolgerà al Misano World Circuit. Uno stage altamente spettacolare e adrenalinico: 12km disegnati sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli e che riporta alla memoria il Giro Automobilistico d'Italia, prestigiosa manifestazione che, tra gli anni '70 e '80, coinvolgeva anche l'autodromo di Santamonica.

Il programma di RallyLegend poi si completerà con le tre prove speciali del sabato – da ripetere due volte, in territorio sammarinese – e le due della domenica, da ripetere sempre due volte.

