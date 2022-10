RALLY RallyLegend: Latvala al comando dopo 7 PS nel Classic

Dopo 7 prove speciali Jari-Matti Latvala è ancora in testa alla categoria Classic con 11 secondi di vantaggio su “Zippo” e 29 su Romagna. Leader confermati anche nelle altre categorie: Simone Brusori è momentaneamente al primo posto delle Historic così come Luca Pedersoli nelle WRC. Per quanto riguarda le Heritage, Argenti ha solo un decimo di vantaggio sul campione in carica Giacomelli. Nel tardo pomeriggio sono in programma altre 3 speciali, sempre a “La Casa”, “Piandavello” e il circuito “The Legend” alla Ciarulla.

