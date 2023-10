RALLY RallyLegend, Latvala: "Uno dei migliori eventi al mondo"

L'intervista a Jari-Matti Latvala, team principal del Toyota Gazoo Racing WRT.

"Sono contento di essere tornato ancora una volta. È la quarta che vengo a RallyLegend, è un evento unico dove puoi assaporare la passione per il motorsport e per il rally in particolare. Ci sono vetture di ogni epoca, qualcosa che non trovi da altre parti. Il Legend è costruito per i fan, un’esperienza per vedere le macchine, parlare con i piloti. È uno dei migliori eventi al mondo".

"La stagione con Toyota è andata nel migliore dei modi. Abbiamo già conquistato il titolo costruttori, sappiamo che vinceremo anche quello piloti.. non so se con Evans o Rovanpera che al momento è in testa ma a noi va bene lo stesso. Il livello nel WRC si sta alzando sempre di più, non sarà facile confermarsi ma questo è il nostro obiettivo".

