RallyLegend: le classifiche dopo 2PS.

Dopo le prime due prove speciali – con la seconda terminata alle 3 di notte per diversi ritardi – è ancora tutto aperto nelle classifiche di RallyLegend. Nella categoria WRC “Il Valli” è primo con la sua Hyundai davanti al danese Poulsen mentre nella Myth Carlo Boroli su Subaru Impreza sta già facendo il vuoto avendo 16 secondi di vantaggio sul francese Delecour e 25 sul sammarinese Marcello Colombini.

Momentaneo primo posto ex aequo nella categoria Historic con il pilota biancazzurro Stefano Rosati e quello italiano Simone Brusori appaiati in testa con lo stesso identico tempo. Oggi pomeriggio altre 6 prove speciali con “La Casa”, “I Laghi” ed il circuito “The Legend” da ripetere per due volte.

