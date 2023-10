RALLYLEGEND RallyLegend, Melandri: “Pubblico fantastico, evento straordinario”

Uno dei grandi volti della 21ª edizione di RallyLegend é certamente Marco Melandri, ex pilota di MotoGP, Superbike e campione del mondo in 250 nel 2002. Per la prima volta al Legend, il ravennate ha parlato della straordinarietà di questo evento, del grande pubblico ed anche della lotta nel motomondiale che sta entrando nel vivo.

Nel video la sua intervista

