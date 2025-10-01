RallyLegend, misure rafforzate per sicurezza e ordine pubblico

Sono state definite nuove misure per garantire sicurezza e ordine pubblico in occasione del RallyLegend.

A seguito di un incontro tra le Segreterie di Stato per Affari Interni, Sport e Lavoro e i vertici della Gendarmeria, è stato stabilito un potenziamento del dispositivo organizzativo. L’organizzazione ha incrementato il numero degli steward nei punti sensibili e lungo i tratti più delicati del percorso, mentre i Corpi di Polizia intensificheranno la presenza sul territorio per tutelare l’incolumità delle persone e assicurare il rispetto delle normative.

Le istituzioni ribadiscono l’impegno a far sì che l’evento si svolga in un clima di serenità, esaltando lo spirito sportivo e il prestigio internazionale del RallyLegend. Rivolto anche un appello a cittadini e visitatori: il senso civico e il rispetto reciproco saranno fondamentali per il successo della manifestazione.







