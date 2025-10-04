Rallylegend: nella notte brillano Senra Carreira, Rosati e Jean-Joseph
Archiviata la spettacolare parte in notturna di Rallylegend con le prime due prove speciali, la “Chiesanuova” e la “San Marino”. Tra le WRC comanda lo spagnolo della Hyundai Victor Senra Carreira con 17 secondi di vantaggio su Luca Pedersoli e 22.5 sul ceco Vojtech. Resiste il sammarinese Davide Simoncini, quarto assoluto.
Nelle Historic è un dominio dei piloti del Titano: ce ne sono ben 3 nelle prime 4 posizioni. Gran partenza per Stefano Rosati con la storica Talbot Lotus: 42 secondi di vantaggio sul connazionale Enrico Ercolani Volta, 59 sul tedesco Thiele. Quarta piazza momentanea per Mirko Zanotti.
Duello tutto transalpino tra le Classic: davanti a tutti c'è la Subaru Impreza di Simon Jean-Jospeh, segue Francois Delecour con la Peugeot 306 Maxi. Il migliore dei sammarinesi è Marcello Colombini, sesto. Oggi il clou del Legend con ben 5 prove speciali: due sulla “Piandavello”, due a “La Casa” e una sul circuito “The Legend”.
