RALLYLEGEND Rallylegend, Paolo Valli: "Puntiamo ad un'edizione da record. Tanti eventi, implementate le misure di sicurezza"

Al via l'edizione numero 23 di Rallylegend: nel pomeriggio, alle ore 16, è in programma la conferenza stampa di presentazione. Grande show in serata con la prova spettacolo della "Sprint Legend Race". Attesi grandi numeri in termini di presenze come confermato da uno degli organizzatori della manifestazione, Paolo Valli: "E' un'edizione che auspichiamo possa essere un record anche quest'anno perché le aspettative sono molto elevate in termini di affluenza di pubblico. Non poteva che essere così perché i numeri dei partecipanti e le belle macchine che sono presenti qui a San Marino sono veramente tante. Quindi cerchiamo di gestire questa situazione che è anche abbastanza impegnativa ma di grande soddisfazione. Grande soddisfazione perché il fatto di catalizzare la presenza di così tanti appassionati qui a San Marino con questi numeri, questa qualificazione in termini di piloti, in termini di auto, ci rende orgogliosi"

Quali sono gli eventi principali che come sempre fanno da contorno alla gara? "La gara è il clou, poi c'è la prova spettacolo che si svolge giovedì sera e che ha come partenza il Multieventi. Sarà un giro di tutte le auto che fanno questa mini prova spettacolo e che sarà senz'altro molto interessante. Poi ci sono tante altre attività collaterali che si svolgono soprattutto nella zona industriale della Ciarulla come il tributo della Lancia Delta S4, una parata delle Subaru, ci sono tante situazioni che si susseguono soprattutto nelle giorni di venerdì e di sabato"

Sono state anche implementate quest'anno ancora di più le misure di sicurezza, sicuramente una buona cosa dal momento che ci sarà così tanto pubblico in arrivo a San Marino... "Sulla base dell'esperienza dello scorso anno è stato necessario creare un upgrade per quello che riguarda la sicurezza perché l'affluenza così massiccia e così elevata di persone necessariamente genera la necessità di avere più persone che si occupano di distribuire in maniera disciplinata l'afflusso del pubblico che viene qui a San Marino. Quindi si è agito in questo senso già dai mesi passati con un piano che abbiamo concordato sia con le Forze dell'Ordine che con la parte istituzionale e speriamo che sia sufficiente e che funzioni".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: