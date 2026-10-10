Rallylegend: Pedersoli guida la WRC. Kazar al comando della Classic, duello serrato nella Historic

La prima notte di gara del Rallylegend si chiude dopo le prime tre prove speciali con Luca Pedersoli e Anna Tomasi al comando della categoria WRC. Al volante della Hyundai i20 Rally1, l’equipaggio italiano precede di 8”6 Nikolay Gryazin, sulla Lancia Ypsilon HF, mentre Tomassini, su Škoda Fabia Evo, occupa la terza posizione.

Nella categoria Classic è il bulgaro Kazar, su Mitsubishi Lancer EVO, a dettare il ritmo. Alle sue spalle Gustavo Trelles, su Subaru Impreza, paga 23”3, mentre Valli, al volante di una BMW M3, completa il podio provvisorio.

Grande equilibrio nella Historic, dove i sammarinesi Bonfé e Bizzocchi, su Ford Escort RS del 1976, precedono di appena 1”9 Ercolani Volta e Conti, su BMW 320 E21 del 1982. Terza posizione per Zanotti, su Opel Manta. Il Rallylegend entra così nel vivo: dopo le prime tre speciali, la WRC ha già un leader da inseguire, la Classic vede Kazar al comando e la Historic promette una sfida sul filo dei secondi.







