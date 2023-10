RALLY RallyLegend: Pedersoli re della “Sprint Legend Race”

1 km e 850 metri di puro spettacolo, dov’era racchiuso tutto. La prima rotonda - presa d’assalto dagli appassionati fin dal primo pomeriggio - con i grandi protagonisti che hanno fatto divertire il pubblico, poi chicane e tornanti fino alla fine della “Sprint Legend Race”, la prova spettacolo che ha aperto la 21ª edizione di RallyLegend. Un tratto cronometrato, non valido per le classifiche delle varie categorie ma che ha permesso ai migliori di ogni classe di accumulare abbuoni di 7, 5 e 3 secondi validi per la prima tappa in programma questa sera con le due speciali ai “Laghi” e la novità assoluta del Misano World Circuit.

Con il crono di 1:39.2 Luca Pedersoli é stato il più veloce. Il pilota della Citroen C3 WRC Plus - grande amico di RallyLegend - si é messo alle spalle altre due Citroen, quelle di Stefano Zambon e Mirko Puricelli. Il migliore dei sammarinesi é stato Stefano Valli, decimo assoluto con la Peugeot 207. Bel ritorno anche per Tony Cairoli: il 9 volte campione del mondo motocross ha chiuso in 12ª posizione con la mitica Subaru Impreza 555 del 1995, tanto cara a Colin McRae. Show, poi, garantito dal “solito” Paolo Diana e dalle Legend Stars con la Toyota di Jari-Matti Latvala e la Hyundai di Dani Sordo su tutti. Giovedì sera che si era aperto con la “Legend Parade”, la sfilata sul palco di tutti e 180 gli equipaggi presenti sul Titano. Un vero e proprio bagno di folla per piloti e vetture, e siamo solo all’inizio.



Crediti video ad Evolvency e Samuele Guiducci, pilota drone

