Rallylegend: Pedersoli, Trelles e Bonfé al comando delle tre categorie

Il Rallylegend entra nel vivo con le classifiche aggiornate al sabato pomeriggio. Nella WRC è Luca Pedersoli, sulla Hyundai i20 Coupe Rally1, a guidare la classifica con il tempo di 39’39”8. Alle sue spalle Nikolay Gryazin, su Lancia Ypsilon HF Rally2, paga 38”4. Terza posizione per Dario Tomassini, su Škoda Fabia Evo.
Nella Classic comanda l’uruguaiano Gustavo Trelles sulla Subaru Impreza 555, in 43’36”6. Alle sue spalle il bulgaro Martin Kazar, su Mitsubishi Lancer Evo 9, a soli 1”2. Terza posizione per “Il Valli”, su BMW M3, a 1”8 dalla vetta. Una lotta serratissima, con i primi tre racchiusi in meno di due secondi.
Nella Historic sono i sammarinesi Bonfè e Bizzocchi, su Ford Escort RS del 1976, a dettare il ritmo in 44’33”6. Seconda posizione per Brunori, su Porsche 911 del 1982, a 26”4, penalità di tre secondi compresa. Terzo Ercolani Volta, su BMW 320 E21, con un ritardo di 1’14”4.