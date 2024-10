22ª EDIZIONE RallyLegend, Pedini Amati: "Le polemiche lasciano il tempo che trovano, un plauso agli organizzatori" "Evento unico per il nostro territorio. Dopo 22 anni c'è la stessa passione, lo stesso entusiasmo della prima volta"

"RallyLegend è un evento unico per il nostro territorio" - commenta così, a margine della conferenza stampa, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

"Un pubblico così appassionato, così costante, così effervescente, lasciatemelo dire, è difficile trovarlo. Quindi, in qualche modo voglio dire, è uno spettacolo unico nel suo genere. E io su questo, ringrazio a nome di tutto il governo e delle istituzioni, Paolo Valli e Vito Piarulli, che ci sono inventati, forse nei loro sogni, qualcosa di unico in assoluto. Dopo 22 anni c'è la stessa passione, lo stesso entusiasmo della prima volta".

Il Responsabile al Turismo tocca anche l'argomento polemiche. "Lasciano veramente il tempo che trovano. Ce ne fossero di eventi come Rally Legend, nella Repubblica di San Marino, soprattutto in ambito sportivo, che ci qualificano in questa maniera. Quindi io, su questo, voglio ringraziare organizzatori e tutti gli appassionati che da anni seguono questo bellissimo evento. Porto i saluti del Segretario dello Sport, Rossano Fabbri, che è in trasferta in Portogallo in questo momento. Siamo assolutamente e convintamente sostenitori del Rally Legend".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: