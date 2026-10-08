RallyLegend, Piarulli: "Il ritorno del Memorial Bettega è importante per il presente e per il futuro"

L'intervista a Vito Piarulli

Svela le novità uno dei due organizzatori di RallyLegend, Vito Piarulli: : "Un'edizione che segna comunque il ritorno di due grandi team del mondiale rally come Ford e Hyundai, oltre a Lancia che porteranno sicuramente dei contenuti ancora molto interessanti in questo angolo di terra. La nostra caratteristica è di guardare sia il passato che quello che succede nei rally attuali. Abbiamo il 40esimo anniversario del gruppo B e l'abbiamo unito al Memorial Bettega che sarà il grande ritorno di una manifestazione che tutti conoscono e che abbiamo avuto il pregio di poterla ripetere qui in Repubblica"

Com'è nata l'idea di riportare il Memorial Bettega? "È stata un'idea molto semplice perché io sono di Bologna e sono anche molto amico del presidente della Fiera di Bologna che detiene il marchio e da lì mi è venuta l'idea di portarlo a San Marino per cercare di rispolverare un marchio che era sepolto in un cassetto. Abbiamo unito l'anniversario del Gruppo B con il fatto che l'ultima volta che i Gruppo B hanno corso erano proprio al Bettega, siamo riusciti a fare questa cosa a San Marino e secondo me diventerà molto interessante per il futuro".









