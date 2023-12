RallyLegend premiato ai Caschi d'Oro di AutoSprint e Volanti ACI Il 2023 dei motori si è chiuso con la consegna dei Caschi d'Oro Autosprint e Volanti ACI. Fa incetta di premi la Ferrari, grazie allo storico successo nella 24 Ore di Le Mans. Riconoscimento anche per RallyLegend come miglior evento rallistico dell'anno.

In 58 anni di storia, sul palco dei Caschi d'Oro, sono passati i grandissimi del motorsport: da Enzo Ferrari ad Ayrton Senna, passando per Michael Schumacher e Lewis Hamilton, solo per citarne alcuni. Un evento che si è consolidato sempre più, diventando una tradizione. Per la prima volta a Roma, al Foro Italico, si è tenuto l'appuntamento dei Caschi d'Oro di AutoSprint e Volanti ACI. Con la presenza del Direttore Andrea Cordovani e del presidente Angelo Sticchi Damiani, sono stati consegnati i premi ai migliori del 2023. E c'è entrato anche RallyLegend: la grande kermesse tutta sammarinese, organizzata da Paolo Valli e Vito Piarulli, è stata riconosciuta come il miglior evento rally del 2023 assieme al Roma Capitale. Tra i premiati anche il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Il clou della “Notte degli Oscar” con la consegna di Caschi e Volanti. Il Casco Tricolore Oro è andato al giovane Mattia Drudi, vincitore della GT World Challenge, quello Argento al padovano Lorenzo Patrese, campione Gran Turismo della categoria Silver, e quello Bronzo a Roberto Daprà, che ha vinto l'ERC4 ed è vice-campione dell'ERC Junior. Altri applausi per il pilota trentino, al quale è andato anche il Volante Bronzo di ACI. Argento per il talentino Andrea Kimi Antonelli grazie alla vittoria nella Formula Regional europea, Oro – e non poteva essere altrimenti – per il Team Ferrari che dopo 58 anni è tornato a vincere la 24 Ore di Le Mans. A ricevere l'ambitissimo e meritatissimo premio l'equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. Tra i riconoscimenti speciali è stato consegnato a Stella Bruno, vice direttore di RAI Sport, il “Premio Fiammetta La Guidara” in ricordo della giornalista sportiva storica voce di ACI e Autosprint. Non sono mancati gli interventi di spicco come quello di Luca Cordero di Montezemolo e il saluto in collegamento di Jean Todt. Serata di forti emozioni e un unico comun denominatore: la passione per i motori.

