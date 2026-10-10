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Rallylegend, riordino sul Pianello: la storia dei rally nel cuore di San Marino

La pioggia accompagna la prima notte di Rallylegend. Dopo tre prove speciali, il riordino in Piazza della Libertà celebra il fascino delle Gruppo B, delle Legend Stars e dei nomi in gara

di Alessandro Ciacci
10 ott 2026

La pioggia sporca la prima notte di Rallylegend, ma non spegne lo spettacolo. Dopo le prime tre prove speciali della serata - “I Laghi”, la “Chiesanuova” e la “San Marino” - il Centro Storico diventa il teatro del riordino in Piazza della Libertà, dove il fascino delle auto da rally incontra la storia della Repubblica più antica al mondo. Ad aprire la scena è la parata delle Gruppo B, con la Kimera – la 037 restaurata e modernizzata - a fare da apripista. Poi spazio ai grandi nomi che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport: Miki Biasion, Markku Alén al volante delle Delta S4 quindi Ford e Subaru, con il funambolico Liam Doran e il romagnolo Andrea Navarra, tornato a correre proprio al Legend.

Applausi anche per la sfilata delle Legend Stars, con un'accoglienza speciale per gli arrivi di Dani Sordo e Martins Sesks. In gara, invece, riflettori puntati su Nikolay Gryazin con la Lancia e sull'intramontabile Luca Pedersoli con Hyundai, che ha chiuso la serata in vetta alle WRC.

È un museo a cielo aperto, dove ogni vettura racconta una storia e ogni passaggio riaccende la passione. A Rallylegend, anche sotto la pioggia, la storia di San Marino si fonde con quella delle quattro ruote, regalando al Centro Storico una notte di motori ed emozioni.

Nel servizio le interviste ad Andrea Navarra e Luca Pedersoli




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