RALLYLEGEND Rallylegend, Rosati: "Io mi son divertito, spero di aver fatto divertire anche i tifosi"

Festeggia l'intramontabile Stefano Rosati: il pilota sammarinese è secondo tra le Historic con la sua Talbot Lotus.

"Alla vigilia dicevi parto, speriamo di arrivare, alla fine sei arrivato anche sul podio di nuovo.

Sì, ho sperato bene, è andato tutto bene, un po' di problemini ieri, però risolti, siamo qua, è già una vittoria.

Portare questa macchina ogni anno sul podio di RallyLegend, che effetto fa?

È bello, ma sempre più impegnativo, perché l'età passa e i riflessi sono sempre meno, però va bene, dai. Mi sono divertito tanto, quindi mi sono proprio messo in gioco e spero di aver fatto divertire, però questo non lo so. Da dentro mi sono divertito".



