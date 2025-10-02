RALLYLEGEND Rallylegend, Rovanpera: "Sempre bello tornare a San Marino". Galli: "Qui anche per Ken Block, faremo del casino"

C'è grande attesa per i ritorni a Rallylegend del campione finlandese Kalle Rovanpera e del funambolico Gigi Galli.

Torna dopo l'esperienza del 2022 Rovanpera, già due volte campione del mondo WRC: "È bello tornare a Rallylegend, è un grande evento. Ero già venuto nel 2022 ed era stato incredibile. Volevo tornare, ma sono sempre stato abbastanza occupato. Quest'anno invece sono riuscito a venire e sono molto contento. Guiderò una Toyota Starlet. Ovviamente non è quella macchina, ma la Starlet è stata quella del mio esordio con cui ho iniziato a correre nei rally. È abbastanza importante per me. Voglio divertirmi con il mio amico e navigatore, far divertire il pubblico con belle derapate qua a San Marino"

Sul Titano ci sarà anche Gigi Galli che - con Alex Gelsomino alle note - ricorderà Ken Block: "Sicuramente è un grandissimo onore. Spero di essere all'altezza, perché comunque stiamo parlando di un personaggio che ha cambiato un po' il punto di vista dei rally, perciò sono qui, insomma, onorato e anche un po' emozionato. Oramai Rallylegend non è più una sorpresa, quindi complimenti agli organizzatori, anche perché adesso diventa anche complicata gestire. E' sempre un piacere essere qua. Il mio obiettivo personale per questo Rally Legend? Far del casino! L'ho detto bene?"

