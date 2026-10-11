RALLY Rallylegend, San Marino si conferma capitale dei motori Solito grande successo per l'edizione numero 24 di RallyLegend: migliaia di appassionati sul Titano per una quattro giorni piena e carica di "eventi nell'evento".

Quattro giorni di passione, migliaia di tifosi, campioni internazionali e vetture che hanno scritto la storia dei rally. Rallylegend si conferma una delle manifestazioni più spettacolari e coinvolgenti del panorama motoristico, capace di trasformare ancora una volta San Marino nella capitale dei motori. Un’edizione che ha puntato sulla qualità, mettendo insieme grandi nomi del mondiale, vetture leggendarie e protagonisti di epoche diverse. Da Dani Sordo a Martins Sesks, passando per Tony Cairoli, Nikolay Gryazin e le icone del rally come Miki Biasion e Markku Alén: un parterre di assoluto prestigio, impreziosito dal ritorno di importanti marchi ufficiali come Hyundai, M-Sport Ford e Lancia. Uno spettacolo che ha saputo parlare a generazioni diverse, tra chi ha vissuto le imprese del passato e chi oggi segue le stelle del Mondiale. Il pubblico ha risposto ancora una volta presente, facendo da cornice a un gran fine settimana.

Anche la pioggia della prima serata non ha spento l'entusiasmo, accompagnando un avvio ad alta intensità e regalando immagini spettacolari. Dalla Sprint Legend Race del giovedì all'affascinante riordino sul Pianello del venerdì: anche la notte, come sempre, l'ha fatta da padrone. Ma l'edizione numero 24 è stata anche quella in cui la sicurezza ha assunto un ruolo centrale. Il lavoro dell’organizzazione, in collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’Ordine, ha portato a un ulteriore rafforzamento dei controlli, della videosorveglianza e del coordinamento operativo. Un impegno importante che, nel bilancio della manifestazione, ha accompagnato lo svolgimento della gara senza tradire lo spirito della festa.

Sul piano sportivo festeggiano Luca Pedersoli nella categoria WRC, il sammarinese Nicola Bonfè nelle Historic e lo svizzero “Il Valli” tra le Classic. Tra le grandi novità, il ritorno del Memorial Bettega ha rappresentato un capitolo speciale. La sfida a eliminazione diretta, resa celebre dal Motor Show di Bologna e dalla storica Area 48, è tornata in scena dopo anni di assenza, per la prima volta all’interno di Rallylegend. Il sipario cala così sulla 24ª edizione, con la consapevolezza di aver celebrato ancora una volta il motorsport in tutte le sue sfumature.

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