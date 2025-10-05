RALLYLEGEND Rallylegend: Senra Carreira, Jean-Joseph e Rosati i vincitori dell'edizione 2025 La pioggia condiziona le ultime speciali ma il sole torna a splendere per le premiazioni, che chiudono l'edizione numero 23 della kermesse motoristica sammarinese. Successo spagnolo nelle WRC e francese nella Classic, dominio biancazzurro nelle Historic.

C'è il sole a squarciare le nubi sul Village, dopo una mattinata di pioggia intensa. Splende, dunque, Rallylegend che chiude la “solita” edizione da record. E lo fa festeggiando i vincitori delle 3 categorie, che entrano nel prestigioso albo d'oro della manifestazione. Partendo dalla WRC, il successo è andato allo spagnolo Victor Senra Carreira dopo una bella battaglia con Luca Pedersoli. Alla fine il primo si è imposto con quasi 25 secondi di vantaggio, portando in trionfo la splendida Hyundai i20 Coupe WRC Plus. Sul podio – con i due alfieri della casa coreana – la Citroen C3 del ceco Stepan Vojtech. Alle spalle di queste vetture di ultima generazione, la Skoda Fabia R5 del sammarinese Davide Simoncini che chiude al quarto posto assoluto un super weekend.

Bel duello anche nella categoria Classic, risolta a favore del francese Simon Jean-Joseph. Il pilota transalpino, campione europeo rally nel 2004 e nel 2007, vince al volante della splendida Subaru Impreza. Per lui una doppia soddisfazione perché, oltre al successo nelle Classic, Jean-Joseph si è aggiudicato anche il Trofeo McRae nel 30° anniversario dal titolo mondiale conquistato nel '95 dal campione britannico. Alle sue spalle un'altra Impreza, quella dell'italiano Gianpietro Bendotti. Sul gradino più basso l'ungherese Kazar.

Dulcis in fundo, il dominio incontrastato del piloti di casa nella categoria Historic. È un podio interamente biancazzurro con il ritorno alla vittoria – e mancava dal 2018 – di Stefano Rosati, con la Talbot Lotus. Non c'è stata storia, se si pensa che Mirko Zanotti – secondo – ha chiuso a quasi 4 minuti di ritardo dal leader. Terza piazza per Nemo Mazza, fresco campione italiano storico del Due Ruote Motrici. Questi i vincitori ma Rallylegend – oltre alla gara – è anche e soprattutto spettacolo: quello portato sulle strade del Titano dal funambolico Gigi Galli, dal due volte iridato Kalle Rovanpera e da tanti altri magnifici interpreti delle quattro ruote.

