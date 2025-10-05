TV LIVE ·
Rallylegend: Senra Carreira, Rosati e Jean-Joseph ancora al comando

5 ott 2025
Non cambiano i leader delle 3 classifiche di Rallylegend dopo la seconda tappa. Nelle WRC comanda ancora Victor Senra Carreira che ha aumentato il vantaggio – ora di 30 secondi – su Luca Pedersoli. Conferme anche per Vojtech al terzo posto e il sammarinese Davide Simoncini al quarto.

Nelle Historic è un tripudio biancazzurro con la prima posizione di Stefano Rosati, la seconda di Nemo Mazza – ad oltre 2 minuti e 40'' dal leader – e la terza di Mirko Zanotti.

Infine, le Classic: crolla Delecour mentre continua la marcia di un altro pilota transalpino, Simon Jean-Joseph, che ha 21 secondi di vantaggio su Gianpietro Bendotti. In mattinata si completa il programma delle prove speciali, prima delle premiazioni previste nel pomeriggio: due passaggi a “Le Tane” e uno sul circuito “The Legend”.

