Rallylegend, Senra: "È una gara mitica". Jean-Joseph: "Onorati di aver vinto anche il Trofeo McRae"

Prima volta nell'albo d'oro di Rallylegend per lo spagnolo Victor Senra Carreira, vincitore della categoria WRC: "Siamo venuti con l’intenzione di vincere, lo scorso anno eravamo con una Citroen e ci eravamo dovuti ritirare mentre quest’anno é andata bene. Ci siamo divertiti tanto, Pedersoli é stato un gran rivale ma alla fine siamo sempre rimasti in testa e ci godiamo questo successo, dedicato alla Spagna. É un rally magnifico con tanta gente, felice di aver partecipato ad una gara mitica."

Tra le Classic trionfa invece il francese Simon Jean-Joseph che, con la sua Subaru Impreza. conquista anche il Trofeo McRae: "Sono felice, c’é stata veramente un’atmosfera incredibile qua a RallyLegend. Contento di essere venuto, contento di aver vinto la categoria e anche di aver portato a casa il Trofeo McRae. É un qualcosa di speciale. Da tanti anni stavamo pensando di venire a San Marino, mi sarebbe piaciuto farlo almeno una volta. Quest’anno ci sembrava una buonissima opportunità per portare la nostra Subaru nel 30º anniversario dal titolo mondiale conquistato da Colin. Molto felice di aver chiuso in prima posizione."









