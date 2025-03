RALLY RallyLegend: shakedown anticipato, due PS in meno al "The Legend" per lasciar spazio agli eventi

RallyLegend: shakedown anticipato, due PS in meno al "The Legend" per lasciar spazio agli eventi.

La 23^ edizione di RallyLegend partirà il prossimo 2 ottobre e ci sono già alcune novità. Le iscrizioni, intanto, partiranno lunedì 16 giugno e si chiuderanno mercoledì 10 settembre.

È stato confermato il format dei quattro giorni: lo shakedown si svolgerà nel giorno di apertura (giovedì), assieme alla Sprint Legend Race. Venerdì sera confermate le due speciali e il riordino in Centro Storico. Sabato, invece, spazio a 5PS: rispetto al passato, si correrà solo una volta al circuito “The Legend”. Così come domenica, quando saranno 3 le speciali in programma.

Tra gli eventi confermati il Village e il ritorno della LegenDakar, con i protagonisti e le vetture più iconiche del rally raid più famoso al mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: