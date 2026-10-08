RallyLegend, show assicurato con Dani Sordo e Martins Sesks

Le interviste a Dani Sordo e Martins Sesks

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione i due piloti ufficiali Hyundai e Ford, lo spagnolo Dani Sordo e il lettone Martins Sesks.

"Abbiamo finito solo ora le ricognizioni, sarà un rally difficile. Ma alla fine la filosofia del Legend é dare spettacolo, far divertire i tifosi senza guardare troppo ai tempi. La nostra Hyundai ha ancora l’assetto da terra per fare più show" - ammette Sordo - "In Sardegna non é andata come ci aspettavamo, ho subito un duro colpo alle costole. Non sempre va come si vorrebbe, ma siamo qui e continuiamo a lottare"

"É veramente incredibile, é la prima volta per me a RallyLegend. I tifosi sono incredibili, abbiamo l’opportunità di guidare per l’ultima volta le Rally1 e sarà speciale. Credo che daremo spettacolo" - racconta Sesks - "L’ultimo rally WRC in Sardegna, quando eravamo lì e raccontavo agli altri piloti che sarei venuto a San Marino, mi hanno detto “bellissimo, sarà bellissimo”"









