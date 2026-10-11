RallyLegend, show e festa finale: trionfano Pedersoli, Bonfè e "Il Valli"

La 24ª edizione di Rallylegend va in archivio con il pieno di adrenalina e passione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama motoristico internazionale. Quattro giorni di motori e derapate, con una ricetta che ancora una volta ha saputo conquistare il pubblico: piloti di grande qualità, vetture leggendarie e un’organizzazione attenta alla sicurezza, con le misure adottate per la gara che hanno funzionato bene.

A prendersi la scena, come da tradizione, sono stati i protagonisti in prova speciale. Nella categoria WRC è ancora l’intramontabile Luca Pedersoli a dettare legge. Al volante della Hyundai, il pilota italiano conduce una gara magistrale e conquista un’altra vittoria, dimostrando classe ed esperienza. Alle sue spalle chiude Nikolay Gryazin, cha ha riportato a Rallylegend una Lancia da Mondiale. Completa il podio il sammarinese Danilo Tomassini, per un terzo posto di grande prestigio.

Nelle Historic, invece, è festa (quasi) tutta biancazzurra. A conquistare il successo sono Nicola Bonfè e il navigatore Massimo Bizzocchi, protagonisti di una gara vincente al volante della Ford Escort RS del 1976. Seconda posizione per Simone Brusori, mentre sul terzo gradino del podio sale un altro sammarinese, Enrico Ercolani Volta con la BMW 320. Finale tutto da riscrivere, invece, nella categoria Classic. Il verdetto cambia nel post-gara con il riposizionamento dell’ungherese Kazar tra le WRC: a beneficiarne è lo svizzero “Il Valli” che – con la BMW M3 - eredita il successo davanti all’uruguaiano Gustavo Trelles.

Al Legend un’altra pagina di spettacolo e passione, con campioni, vetture da sogno e il pubblico ancora una volta protagonista. La magia dei rally, a San Marino, non conosce tempo.







