RallyLegend: show in conferenza stampa con Ken Block, Gigi Galli e Miki Biasion

L'intervista a Augusto Michelotti

Si alza il sipario sulla diciassettesima edizione di RallyLegend con la conferenza stampa andata in scena oggi all’interno del Village. Oltre agli organizzatori della manifestazione Paolo Valli e Vito Piarulli presenti sul palco per un saluto anche i Segretari di Stato allo Sport e Turismo Marco Podeschi ed Augusto Michelotti. Gli "special guest" della conferenza sono stati i 3 piloti: Miki Biasion, Gigi Galli e Ken Block, vera e propria attrazione di questo RallyLegend 2019. Sarà possibile avere un assaggio delle evoluzioni del pilota statunitense già questa sera con il RallyLegend Show in programma dalle 20, assieme ad altri “funamboli” del panorama rallistico.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Turismo, Augusto Michelotti